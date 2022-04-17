Песков раскрыл подробности участия Путина в первом пуске с Восточного

«Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса. Это, наверное, самый совершенный процесс, который я видел в своей жизни. Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он [Путин] услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что [повторный] пуск будет удачным», - подчеркнул Песков.