Песков раскрыл подробности участия Путина в первом пуске с Восточного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» привел подробности первого запуска ракеты с космодрома Восточный в Амурской области в 2016 году. Об этом пишет ТАСС.
Дмитрий Песков сообщил, что специалистам не удалось запустить ракету с первой попытки. Помощники посоветовали президенту России Владимиру Путину покинуть космодром.
«Окружающие лица действительно <...> рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график», - рассказал пресс-секретарь.
Он уточнил также, что неудача была связана с тем, что «просто датчик барахлил».
«Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса. Это, наверное, самый совершенный процесс, который я видел в своей жизни. Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он [Путин] услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что [повторный] пуск будет удачным», - подчеркнул Песков.
Отмечается, что ракета все же стартовала со второй попытки. Путин поздравил всех с успешным запуском. Но позже объявил объявил выговоры виновным в переносе пуска.