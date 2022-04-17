Песков оценил шансы России в противостоянии с Западом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что Российская Федерация в состоянии выдержать нынешнее противостояние с западными государствами. Об этом пишет ТАСС.
«Мы - можем», - ответил Песков на вопрос журналиста о том, что сможет ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противоборстве с США и другими «недружественными странами».
Дмитрий Песков сообщил ранее, что Москва жила под санкциями «пару десятилетий» и начала готовиться к сегодняшним санкциям еще год назад.
«Сейчас мы, конечно, в достаточно сложной ситуации в плане экономики, но наша экономика все еще на ногах. Мы в безопасности, может не совсем в целости и сохранности, но в безопасности в плане безопасности, в плане макростабильности», - подчеркнул он.
Песков добавил также, что Россия постарается воспользоваться санкциями для развития своей экономики.