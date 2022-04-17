Песков оценил шансы России в противостоянии с Западом

«Сейчас мы, конечно, в достаточно сложной ситуации в плане экономики, но наша экономика все еще на ногах. Мы в безопасности, может не совсем в целости и сохранности, но в безопасности в плане безопасности, в плане макростабильности», - подчеркнул он.