МИД России высылает нескольких сотрудников посольства Болгарии

«18 апреля Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации А. Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве», — отмечается в заявлении.