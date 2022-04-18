МИД России высылает нескольких сотрудников посольства Болгарии

В МИД России сообщили, что российская сторона приняла решение выслать нескольких сотрудников посольства Болгарии в качестве ответной меры на то, что ранее болгарская сторона выслала российских дипломатов.
Об этом говорится на сайте российского министерства.
«18 апреля Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации А. Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве», — отмечается в заявлении.
18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.