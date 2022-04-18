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1 час назад

МИД России объявил о высылке нескольких сотрудников посольства Болгарии

RT на русскомиещё 11

В МИД России сообщили, что российская сторона приняла решение выслать нескольких сотрудников посольства Болгарии в качестве ответной меры на то, что ранее болгарская сторона выслала российских дипломатов.

МИД России высылает нескольких сотрудников посольства Болгарии
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится на сайте российского министерства.

«18 апреля Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации А. Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве», — отмечается в заявлении.

18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

Политика,протесты Франция,Элеонора Митрофанова,МИД России,
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