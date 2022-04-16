Путин провел переговоры с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин по инициативе Саудовской Аравии провел телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщил телеканал «360».

Стороны рассмотрели вопрос сотрудничества в торгово-экономической области и выразили настрой на укрепление взаимовыгодных связей между странами. Также они провели обмен мнениями по актуальным вопросам мировой политики, включая нынешнюю ситуацию на Украине и в Йемене.