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54 минуты назад

Путин провел переговоры с принцем Саудовской Аравии

Газета.Ruиещё 16

Президент России Владимир Путин по инициативе Саудовской Аравии провел телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщил телеканал «360».

Путин провел переговоры с принцем Саудовской Аравии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стороны рассмотрели вопрос сотрудничества в торгово-экономической области и выразили настрой на укрепление взаимовыгодных связей между странами. Также они провели обмен мнениями по актуальным вопросам мировой политики, включая нынешнюю ситуацию на Украине и в Йемене.

«Дана положительная оценка совместной работе в формате »ОПЕК плюс», направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка», — заявили в Кремле.

Политика,Владимир Путин,ОПЕК,
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