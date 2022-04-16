Россия избежала "ливийского сценария" в Совете ООН по правам человека

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что своевременно принятое решение о досрочном прекращении полномочий России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) дало стране возможность продолжить работу в этой организации без поражения в правах. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если бы Россия 7 апреля согласилась с [так называемым] "ливийским сценарием", мы, по сути, получили бы аналогичное "поражение в правах" на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя – не более того», - подчеркнул дипломат.

Вершинин напомнил, что в 2011 году было приостановлено членство Ливии. Страну лишили всех полномочий, в том числе, права голосовать, выступать по любым вопросам международной повестки, распространять какие-либо официальные заявления. У ливийцев даже забрали табличку с названием страны.

Статус наблюдателя, по мнению замминистра, предоставляет России весьма приличные возможности, вполне сопоставимые с полномочиями входящих в СПЧ государств.

«Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества – пусть и в усложнившихся условиях – российскую позицию по актуальным международным вопросам», - сказал дипломат.