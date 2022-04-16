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42 минуты назад

В Госдуме заявили, что Зеленский «вышел за красную черту»

Газета.Ru

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с РИА «Новости» прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену признать Россию «страной — спонсором терроризма».

«Зеленский вышел за красную черту»
Фото: ReutersReuters

«Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила «Аль-Каиду» (организация запрещена в России), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает; разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана (организация запрещена в России) и бежала оттуда. США делает все для войн во всем мире», — заявил депутат.

По его словам, украинский лидер своими высказываниями «покушается на святое» и «переходит красную черту». Также парламентарий отметил, что Россия годами боролась с международным терроризмом, а также «впервые в современной истории предотвратила создание террористического государства в Сирии».

Ранее Washington Post сообщила, что Зеленский попросил Байдена внести РФ в созданный Соединенными Штатами список стран — спонсоров терроризма.

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По информации газеты, эта просьба прозвучала в ходе телефонного разговора, состоявшегося на этой неделе. При этом, как пишет издание, глава Белого дома не стал брать на себя каких-либо обязательств по этому поводу, однако пообещал рассмотреть новые способы дополнительного давления на Москву.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Саддам Хуссейн,Адальби Шхагошев,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Талибан,Аль-Каида,Госдума,
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