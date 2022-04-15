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26 минут назад

ЦБ раскрыл доход Набиуллиной

Вероника Полынина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заработала в 2021 году 38,9 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регулятора.

ЦБ раскрыл доход Набиуллиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Годом ранее глава ЦБ задекларировала доход в 35,926 млн рублей.

В собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра.

Супруг Набиуллиной, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, согласно декларации, заработал в 2021 году 55,4 млн рублей – на 24% больше, чем годом ранее.

Самым богатым руководителем ЦБ второй год подряд остается заместитель председателя Михаил Алексеев, который в 2021 году заработал 102,9 млн рублей. Его доход за 2020 год составил 112,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей. Доход премьер-министра страны Михаила Мишустина в 2021 году составил 18,3 млн рублей - на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Политика,Михаил Мишустин,Михаил Алексеев,Ярослав Кузьминов,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Банк России,ВШЭ,
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