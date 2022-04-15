ЦБ раскрыл доход Набиуллиной

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заработала в 2021 году 38,9 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регулятора.
Годом ранее глава ЦБ задекларировала доход в 35,926 млн рублей.
В собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра.
Супруг Набиуллиной, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, согласно декларации, заработал в 2021 году 55,4 млн рублей – на 24% больше, чем годом ранее.
Самым богатым руководителем ЦБ второй год подряд остается заместитель председателя Михаил Алексеев, который в 2021 году заработал 102,9 млн рублей. Его доход за 2020 год составил 112,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей. Доход премьер-министра страны Михаила Мишустина в 2021 году составил 18,3 млн рублей - на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.