ЦБ раскрыл доход Набиуллиной

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заработала в 2021 году 38,9 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регулятора.

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Годом ранее глава ЦБ задекларировала доход в 35,926 млн рублей.

В собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра.

Супруг Набиуллиной, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, согласно декларации, заработал в 2021 году 55,4 млн рублей – на 24% больше, чем годом ранее.

Самым богатым руководителем ЦБ второй год подряд остается заместитель председателя Михаил Алексеев, который в 2021 году заработал 102,9 млн рублей. Его доход за 2020 год составил 112,8 млн рублей.