Импичмент президента: простыми словами о сути процедуры

Что такое импичмент

Импичмент — процедура судебного обвинения чиновников, в том числе высших должностных лиц государства, с возможным последующим снятием их с занимаемого поста. В процессе импичмента руководящих лиц обвиняют в различных нарушениях законодательства.

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Импичмент президента в США

Несколько членов Палаты представителей США от Республиканской партии призвали объявить импичмент президенту Джо Байдену. Конгрессмены хотят, чтобы глава государства ушел в отставку, по причине его неудачной миграционной политики. В 2021 году через границу с Мексикой в Штаты въехало рекордное за последние 35 лет количество нелегальных переселенцев. Погранично-таможенная служба США зафиксировала 1,7 млн нарушителей, сообщает Lenta.ru.

Согласно Конституции США, импичмент главе государства может быть объявлен в случае, если последний будет признан виновным в измене, коррупции или других тяжких преступлениях. Полномочием представлять к импичменту федеральных служащих наделена нижняя палата парламента, или Конгресса (Палата представителей). Сначала в ней проводится голосование на предмет того, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета палаты, который, в свою очередь, должен провести расследование. Если комитет сочтет факты нарушений доказанными, готовится обвинительное заключение. Затем его должна утвердить палата в полном составе простым большинством голосов. В случае положительного решения вопрос об импичменте передается на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату).

Разбирательства в Сенате являются судебным процессом, где нижняя палата Конгресса выступает в роли обвинителя. Для утверждения импичмента требуется две трети голосов сенаторов. В случае положительного решения по данному вопросу верхняя палата может потребовать для президента наказания вплоть до того, чтобы он ушел в отставку.

В 2021 году конгрессмены дважды предпринимали попытку объявить импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. В обоих случаях Палата представителей передала вопрос на рассмотрение верхней палаты, но Сенат оправдал главу государства.

Это далеко не единственный случай в истории Соединенных Штатов, когда высших должностных лиц государства пытались привлечь к ответственности. В 1868 году 17-президент США Эндрю Джонсон был, как и Трамп, представлен к импичменту Палатой представителей, но затем оправдан Сенатом. В 1998-1999 годах аналогичная история произошла с 42-м президентом Биллом Клинтоном.

В 1974 году нижняя палата парламента инициировала процедуру импичмента президента Ричарда Никсона. Однако он ушел в отставку, не дожидаясь решения Сената. Затем 37-й президент США был помилован своим преемником Джеральдом Фордом.

Импичмент президента в России

В России процедура отстранения от власти высших должностных лиц государства схожа с американской. Госдума инициирует этот процесс, а окончательное решение принимает Совет Федерации. Вопрос о том, чтобы объявить импичмент главе государства, поднимался трижды, во всех случаях относительно Бориса Ельцина. Среди обвинений, которые предъявлялись Ельцину, было развязывание войны в Чечне. Все три раза президент избежал отстранения от власти.

Впервые вопрос о том, чтобы Ельцин ушел в отставку, был поднят в марте 1993 года. Инициаторами выступили Верховный совет и Съезд народных депутатов России. В итоге было принято решение вынести вопрос на всенародный референдум, но избиратели поддержали главу государства.

Во второй раз импичмент главе государства захотели объявить в сентябре того же 1993 года. Депутаты приняли положительное решение, однако исполнительная власть не признала его законности. Последствием этого конфликта стали события, известные как штурм Белого дома.

В третий раз попытка импичмента Ельцина предпринималась в 1998-1999 годах.. Среди обвинений было развязывание войны в Чечне, развал СССР, ослабление обороноспособности страны и роспуск Верховного Совета в 1993-м. Нижняя палата парламента создала специальную комиссию для рассмотрения вопроса, однако в ходе ее работы ни по одному из пунктов не было набрано число голосов, необходимое для выдвижения обвинения.

Президенты других стран, которые лишились должностей из-за импичмента

В августе 2016 года президент Бразилии Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента. За такое решение проголосовали обе палаты парламента. Русеф лишилась своей должности на фоне коррупционного скандала, связанного с деятельностью политика в начале нулевых, когда она возглавляла совет директоров нефтяной компании Petrobras.

В конце 2016-го — начале 2017 года был объявлен импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Сначала это решение принял парламент, а затем его утвердил Конституционный суд. После этого президентские полномочия Пак Кын Хе были прекращены. Политик была осуждена за взяточничество и злоупотребление властью и приговорена к лишению свободы и штрафу. В 2021 году ее помиловал нынешний глава государства Мун Чжэ Ин.

В 2004 году Роналдас Паскас, занимавший тогда должность президента Литвы, ушел в отставку из-за импичмента. Соответствующее решение принял Сейм. Народные избранники признали Паскаса виновным в нарушении конституции и президентской присяги. В частности, утверждалось, что глава государства сообщил предпринимателю Юрии Борисову о прослушивании его телефонного разговора спецслужбами. По мнению сторонников импичмента, Паскас находился под влиянием лиц, связанных с международной преступностью, что создавало угрозу национальной безопасности. Позже суд оправдал бывшего президента.