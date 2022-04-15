В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты доходы Пескова

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл свои доходы за 2021 год. Декларация опубликована на сайте Кремля.

Раскрыты доходы Пескова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, в 2021 году пресс-секретарь главы государства заработал 14,5 миллиона рублей. В собственности Пескова находятся три квартиры площадью 111,7, 112,5 и 55,3 квадратных метра, половина права владения парковочным местом площадью 12,6 квадратных метра, а также три автомобиля (два Mercedes Benz V250 и Kia Ceed) и снегоболотоход Can-Am.

В пользовании Пескова находятся два земельных участка площадью 7,9 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 779,2 квадратных метра.

Супруга Пескова Татьяна Навка двумя земельными участками, двумя жилыми домами и тремя квартирами, а также двумя автомобилями Mercedes-Benz и мотовездеходом Yamaha. В собственности сына Пескова указана квартира во Франции площадью 180 квадратных метров.

В декларации президента Владимира Путина указан доход 10,2 миллиона рублей, а также квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратных метров, два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Политика,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители