Поклонская выступила против удара "Искандером" по Киеву

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская поспорила с вице-премьером Крыма Владимиром Константиновым об «ожидании крымчанами» удара «Искандерами» по Киеву. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Ранее Константинов заявил, что Киев долго вынашивал планы нападения на Донбасс и Крым, и для для российской стороны «настало время действовать».

«Происходящие сейчас события можно прокомментировать коротко: мы, крымчане, ждем, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет «Искандер» или что-то более серьезное», — заявил Константинов.

В ответ на его слова Поклонская заявила, что она не может говорить за весь Крым, однако посчитала «своим долгом сказать свое мнение».

«Я не жду полета ракеты «Искандер» или чего-то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев. Жду урегулирования страшного конфликта и мира, возвращения наших солдат и пленных, мирного населения на свою землю», — написала она.