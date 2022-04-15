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2 часа назад

Поклонская выступила против удара "Искандером" по Киеву, который "ждет" вице-премьер Крыма

Газета.Ruиещё 1

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская поспорила с вице-премьером Крыма Владимиром Константиновым об «ожидании крымчанами» удара «Искандерами» по Киеву. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поклонская выступила против удара "Искандером" по Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Константинов заявил, что Киев долго вынашивал планы нападения на Донбасс и Крым, и для для российской стороны «настало время действовать».

«Происходящие сейчас события можно прокомментировать коротко: мы, крымчане, ждем, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет «Искандер» или что-то более серьезное», — заявил Константинов.

В ответ на его слова Поклонская заявила, что она не может говорить за весь Крым, однако посчитала «своим долгом сказать свое мнение».

«Я не жду полета ракеты «Искандер» или чего-то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев. Жду урегулирования страшного конфликта и мира, возвращения наших солдат и пленных, мирного населения на свою землю», — написала она.

Ранее в Минобороны заявили, что российские вооруженные силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если ВСУ не прекратят попытки диверсий и нанесения ударов по объектам в России.

Политика,Наталья Поклонская,Владимир Константинов,Россотрудничество,Верховная Рада,СБУ,
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