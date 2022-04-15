Российская военная операция на Украине довольно скоро закончится. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов, пишет РИА Новости.

«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», - пояснил сенатор.

Он отметил, что Украину необходимо сделать безопасной для России, всего мира, обеспечить безопасность ядерных объектов и понять, что происходит в биолабораториях.

«После этого военная фаза прекратится», - заявил Климов, подчеркнув, что это произойдет в недалеком будущем.

При этом сенатор констатировал, что Запад продолжает поставлять на Украину оружие, «заливая костер бензином».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

При этом замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.