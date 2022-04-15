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54 минуты назад

В Госдуме призвали создать коалицию против НАТО

Lenta.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что пришло время создать международную антинатовскую коалицию. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме призвали создать коалицию против НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шеремет обвинил НАТО в нарушении всех дозволенных границ и подчеркнул, что альянс создал на Украине «плацдарм для нападения на Россию». Он напомнил, что страны-участницы организации «эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству».

«Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции», — призвал парламентарий.

По мнению депутата, новая коалиция должна не только противостоять агрессии НАТО, но и заставить Запад соблюдать рамки дозволенного и отказаться от наступательных планов. Кроме того, он выразил желание, чтобы в организацию вступили Индия и Китай.

«У нас много дружественных стран, которые устали от гегемонии НАТО. И друзей у нас намного больше, чем привыкли считать на Западе», — заключил он.

Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин предупредил, что спецслужбы НАТО прослушивают телефонные звонки. Кроме того, представители альянса выборочно блокируют абонентов и дезинформируют их с помощью рассылки ложных сообщений.

Политика,Михаил Шеремет,Юрий Ласточкин,НАТО,Госдума,
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