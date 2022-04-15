Назван заработавший больше других член кабмина

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, по итогам 2021 года заработавший 704 млн 663 тыс. 698 рублей и 35 копеек. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников, сообщает в пятницу пресс-служба правительства России.

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Годом ранее Мантуров, также занимавший первое место по доходам, задекларировал 740,4 млн рублей. Таким образом, его доход в 2021 году сократился почти на 36 млн рублей.

Среди вице-премьеров наибольший доход у курирующего Дальний Восток Юрия Трутнева - 392,6 млн рублей. Этот показатель является вторым среди всех членов правительства. Годом ранее Трутнев декларировал доход почти в 10 раз меньше - 42,3 млн рублей.

Среди других вице-премьеров наиболее высокий доход задекларировали Дмитрий Григоренко (65,7 млн рублей, рост более чем в два раза по сравнению с 2020 годом) и Дмитрий Чернышенко, чей задекларированный доход снизился примерно в три раза и составил 45,7 млн рублей.

В целом среди всех членов правительства на третьем месте - министр транспорта Виталий Савельев. Его доход в 2021 году составил 130,93 млн рублей, что примерно в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В 2020 году он занял второе место по доходам, задекларировав 359,43 млн рублей.

На четвертом месте - министр энергетики России Николай Шульгинов. Его доход за год составил 124,58 млн рублей, что также меньше прошлогоднего значения почти на 80 млн рублей (его доход за 2020 год составлял 201,69 млн рублей).