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41 минуту назад

Путин: «Разумная замена газа для Европы сейчас отсутствует»

Алиса Селезнёва

Европейские страны на данном этапе не смогут обойтись без российского газа, так как «свободных объемов сейчас на рынке просто нет». Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин.

Путин: «Разумная замена газа для Европы сейчас отсутствует»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, то, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, признают и сами «так называемые партнеры из недружественных стран».

«Разумная замена [газа] для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже», - заметил глава государства на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

Владимир Путин также отметил, что рост цен на энергоносители «отразится на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики».

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. О согласии с условиями оплаты газа в рублях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Виктор Орбан,Марио Драги,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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