Путин: «Разумная замена газа для Европы сейчас отсутствует»

«Разумная замена [газа] для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже», - заметил глава государства на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.