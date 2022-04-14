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38 минут назад

Поклонская ответила на сообщения о задержании на Украине ее «бывшего мужа»

Lenta.ru

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не знакома с человеком, которого журналисты сайта «Украина.ру» называют ее бывшим мужем. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Поклонская ответила на сообщения о задержании на Украине ее «бывшего мужа»
Фото: ТАССТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали в Одессе руководителя фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Мариупольского горсовета Владимира Клименко.

«С человеком, которого называют моим "бывшим мужем", задержанным сотрудниками ДБР (Державне бюро розслідувань України, на русском — Государственное бюро расследований — прим. «Ленты.ру») в Одессе, не знакома», — ответила она.

В августе 2018 года Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьёва. Она утвержлада, что до этого не состояла в браке.

Ранее Поклонская в своем обращении к участникам форума БРИКС в Индии назвала «тьмой и катастрофой» происходящие на Украине события. Она напомнила, что по крови является и русской и украинкой и особенно остро переживает то как «родные страны убивают друг друга». Она призвала участников форума сделать все возможное, чтобы не увеличивать уровень взаимной агрессии и эскалации конфликта.

Политика,Владимир Клименко,Наталья Поклонская,Иван Соловьев,БРИКС,
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