В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
48 минут назад

Неудачную попытку США связаться с Шойгу объяснили отсутствием силы воли

News.ru

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с NEWS.ru связал неудачную попытку главы Пентагона Ллойда Остина провести телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу с «отсутствием силы воли и желания американских коллег». По его словам, когда США сильно нужно было дозвониться до министра обороны РФ, они всегда делали это по установленным каналам связи.

Неудачную попытку США связаться с Шойгу объяснили
Фото: ТАССТАСС

Когда американцам сильно припекало, они всегда, используя установленные каналы связи, могли дозвониться до нашего министра обороны. А сейчас это очередной отмаз американской стороны, — полагает Красов.

Он добавил, что если у США есть желание связаться с российской стороной, то они ищут пути решения, но, видимо, сейчас такого желания нет.

Медведев рассказал об ответе России на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что Остин пытался связаться с Шойгу менее недели назад, но попытка потерпела фиаско. В Пентагоне уверяют, что попытки дозвониться до Шойгу и начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова предпринимаются с самого начала спецоперации РФ на Украине, но они оканчиваются безуспешно.

Политика,Ллойд Остин,Джон Кирби,Валерий Герасимов,Андрей Красов,Сергей Шойгу,НАТО,Госдума,Пентагон,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители