Неудачную попытку США связаться с Шойгу объяснили

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с NEWS.ru связал неудачную попытку главы Пентагона Ллойда Остина провести телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу с «отсутствием силы воли и желания американских коллег». По его словам, когда США сильно нужно было дозвониться до министра обороны РФ, они всегда делали это по установленным каналам связи.

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Когда американцам сильно припекало, они всегда, используя установленные каналы связи, могли дозвониться до нашего министра обороны. А сейчас это очередной отмаз американской стороны, — полагает Красов.

Он добавил, что если у США есть желание связаться с российской стороной, то они ищут пути решения, но, видимо, сейчас такого желания нет.