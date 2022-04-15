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43 минуты назад

ЛДПР пройдет с портретами ветеранов из семьи Жириновского на шествии "Бессмертного полка"

ТАССиещё 3

Фракция ЛДПР пойдет на шествие "Бессмертного полка" с портретами родственников Владимира Жириновского, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщается в официальном Telegram-канале фракции.

ЛДПР пройдет в составе "Бессмертного полка" с портретами ветеранов семьи Жириновского
Фото: ТАССТАСС

"ЛДПР обязательно примет участие в акции "Бессмертный полк" в этом году. В числе портретов, которые понесут на шествии, будут родственники [лидера ЛДПР] Владимира Жириновского, участвовавшие в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В ЛДПР подчеркнули, что Жириновский "особенно гордился" своим дядей Петром Макаровым, погибшим под Москвой в ноябре 1941 года.

"Он был в числе солдат, призванных оборонять столицу из Средней Азии, он воевал бок о бок с бойцами легендарной Панфиловской дивизии и сложил голову, защищая Москву", - говорится в сообщении.

Ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) "Бессмертный полк России" Сергей Макаров сообщил, что шествие "Бессмертный полк" в России в этом году пройдет в традиционном очном формате.

Шествие "Бессмертного полка" регулярно проходит в России в День Победы 9 мая начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске. По информации движения, 9 мая 2019 года в шествии, прошедшем в 3 700 городах и населенных пунктах страны, приняли участие в общей сложности более 10 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский избирался с партией во все созывы Госдумы. Со 2 февраля политик находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. 6 апреля он ушел из жизни. На Новодевичьем кладбище лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля.

Политика,Петр Макаров,Сергей Макаров,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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