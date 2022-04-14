СМИ сообщили о задержании в Одессе бывшего мужа Поклонской

Группа быстрого реагирования задержала в Одессе руководителя фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Мариупольского городского совета Владимира Клименко, сообщила «Украина.ру» в телеграм-канале.

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По данным СМИ, Клименко также является бывшим мужем экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы, а ныне заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской. Однако сама Поклонская эту информацию опровергает.

«С человеком, которого называют моим "бывшим мужем", задержанным сотрудниками ДБР в Одессе, не знакома», - написала Поклонская в Telegram.

12 апреля стало известно о задержании главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук планировал тайно перебраться в Москву через Приднестровье. Как утверждает Баканов, покинуть территорию Украины Медведчуку помогали российские спецслужбы.