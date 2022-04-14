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38 минут назад

СМИ сообщили о задержании в Одессе бывшего мужа Поклонской

Вероника Полынина

Группа быстрого реагирования задержала в Одессе руководителя фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Мариупольского городского совета Владимира Клименко, сообщила «Украина.ру» в телеграм-канале.

СМИ сообщили о задержании в Одессе бывшего мужа Поклонской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СМИ, Клименко также является бывшим мужем экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы, а ныне заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской. Однако сама Поклонская эту информацию опровергает.

«С человеком, которого называют моим "бывшим мужем", задержанным сотрудниками ДБР в Одессе, не знакома», - написала Поклонская в Telegram.

12 апреля стало известно о задержании главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук планировал тайно перебраться в Москву через Приднестровье. Как утверждает Баканов, покинуть территорию Украины Медведчуку помогали российские спецслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени».

Политика,Иван Баканов,Владимир Клименко,Наталья Поклонская,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Россотрудничество,СБУ,Госдума,
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