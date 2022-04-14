Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение по поводу разговоров вокруг возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, в этом случае России придется укреплять свои границы. Об этом он написал в своем Telegram-канале

По словам Медведева, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. В этом случае России придется эти границы укреплять.

«Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», - написал зампред Совбеза.

Он также опроверг мнение, что если бы на Украине не началась специальная операция, то вопрос о вступлении в НАТО этих стран не встал бы. Медведев отметил, что эти государства и раньше пытались присоединить к альянсу. Кроме того, у России с этими странами нет территориальных споров. Поэтому цена такому членству для РФ разная.

Ранее руководство правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции заявило, что страна намерена подать заявку о вступлении в НАТО в июне этого года. Это планируется сделать на встрече альянса, которая состоится в Мадриде.