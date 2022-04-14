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44 минуты назад

В МИД России заявили о желании стран ЕАЭС уйти от доллара

Газета.Ru

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запланировали уйти от доллара во взаиморасчетах. Об этом рассказал РИА "Новости" директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

В МИД РФ заявили о желании стран ЕАЭС уйти от доллара
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

Свыше 70% занимала доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС до введения последних санкций, указал Евдокимов.

"Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара", — рассказал директор департамента.

Ранее ЕС предупредил, что требование российского президента РФ Владимира Путина о том, чтобы недружественные страны платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы из-за спецоперации на Украине. В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз. "Газпром" 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.

Политика,Михаил Евдокимов,Владимир Путин,МИД России,ЕАЭС,Газпром,ЕС,
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