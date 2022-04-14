Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что для нее стало открытием, что Россия не производит гвозди, а импортирует их и призвала призвала привлечь к производству гвоздей малый и средний бизнес.
Вопрос связанные с производством гвоздей возник на заседании Совфеда после того, как сенатор Эдуард Россель поднял тему импортозамещения в России.
«Для меня для меня было неким открытием - у нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», - сказала Матвиенко.