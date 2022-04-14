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5 часов назад

Россия лишилась членства в Агентстве по ядерной энергии

Ura.Ruиещё 10

Членство России в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития будет приостановлено. Соответствующее решение приняло руководство организации. Распоряжение вступит в силу 11 мая.

Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии приостановят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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