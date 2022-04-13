Поклонская рассказала о "катастрофе и тьме" на Украине

«То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли. <...> Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — сказала она.