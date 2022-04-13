Поклонская рассказала о "катастрофе и тьме" на Украине

Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к участникам форума БРИКС в Индии, заявив о происходящей на Украине катастрофе.
Она объяснила, что, будучи украинкой и русской, не может равнодушно наблюдать за украинским кризисом, который приводит к гибели многих людей. Поклонская добавила, что выступает не с позиции одного из участников конфликта, а «на стороне добра и здравого смысла».
«То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли. <...> Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — сказала она.
Замруководителя Россотрудничества добавила, что нельзя раздавать людям метки по принципу «свой-чужой» и призвала членов БРИКС помочь тем, чем возможно.
«Пожалуйста, помогите. Кто может молиться — давайте молиться. Кто может сострадать — давайте сострадать. Только не надо увеличивать ненависть, агрессию, спорить, раздавать оружие, стрелять и убивать», — подытожила она.