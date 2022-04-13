В МИД России заявили, что украинские дипломаты за рубежом занимаются вербовкой наемников

Сотрудники украинских дипломатических ведомств за рубежом вербуют наемников. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов, передает РИА "Новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых, в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства", — сказал российский дипломат.

По его словам, за последние 1,5 месяца Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение на сумму $1,65 млрд. При этом Киев, который не контролирует "боевиков", не сможет обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого арсенала, высказал мнение Сыромолотов.

Также он добавил, что украинским гражданам без необходимого контроля раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. По словам Сыромолотова, это оружие получили в том числе заключенные, якобы выпущенные из тюрем киевским режимом. Ранее хорватские журналисты сообщали, что на Украине якобы действуют порядка 200 наемников из Хорватии.