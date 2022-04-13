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3 часа назад

В МИД России заявили, что украинские дипломаты за рубежом занимаются вербовкой наемников

Газета.Ruиещё 5

Сотрудники украинских дипломатических ведомств за рубежом вербуют наемников. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов, передает РИА "Новости".

В МИД России заявили, что украинские дипломаты за рубежом занимаются вербовкой наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых, в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства", — сказал российский дипломат.

По его словам, за последние 1,5 месяца Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение на сумму $1,65 млрд. При этом Киев, который не контролирует "боевиков", не сможет обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого арсенала, высказал мнение Сыромолотов.

Также он добавил, что украинским гражданам без необходимого контроля раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. По словам Сыромолотова, это оружие получили в том числе заключенные, якобы выпущенные из тюрем киевским режимом. Ранее хорватские журналисты сообщали, что на Украине якобы действуют порядка 200 наемников из Хорватии.

До этого стало известно, что бывший вице-премьер и министр обороны Грузии Георгий Барамидзе поехал воевать в "Грузинский национальный легион" на Украине.

Политика,Георгий Барамидзе,Олег Сыромолотов,МИД России,
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