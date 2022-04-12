Киев, отойдя от достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам во вторник по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности - это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию", - сказал он.

Президент РФ сообщил, что ему доложили о новом изменении в переговорной позиции Украины.

"Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю", - сказал он журналистам во вторник по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в организации диалога с украинской стороной.

«Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером.

По словам Путина, белорусская площадка «вполне подходит» и для дальнейших контактов с Киевом.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил о готовности Минска приложить максимум усилий для урегулирования ситуации на Украине.

До этого Лукашенко заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны.

Украина, Белоруссия и Россия - это триединый народ. То, что происходит сейчас на Украине, является трагедией, но у России не было выбора. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ - Украина, Белоруссия и Россия. То, что происходит на Украине, - это трагедия, без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени - когда начнется», - сообщил президент РФ.

Владимир Путин отметил, что Российская Федерация всегда относилась к Белоруссии как к брату.

«Мы всегда так относились к Белоруссии, и ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас и не было сомнений в том, что нам если кто и подставит плечо, то это Белоруссия. Так было всегда, на протяжении многовековой нашей совместной истории», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что обсудил с белорусским коллегой вопросы формирования единого оборонного пространства. По словам российского президента, он и Лукашенко уточнили планы совместных учений двух стран.

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный подошли к концу. Встреча лидеров двух стран продлилась около трех часов.

Президент России Владимир Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине.

«Я часто слышу вопросы: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», — сказал Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент России отметил, что задача заключается в том, чтобы «достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».

«И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», — сказал Путин.

Ранее президент России выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты.

Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», – передает его слова РИА «Новости».

Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.

«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)», – сказал представитель Кремля.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает дальнейшее продолжение переговоров с Киевом. Об этом министр сообщил в эфире «Россия-24».

«Президент [России Владимир Путин] у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры», — рассказал российский министр.

По словам Лаврова, в настоящий момент нет причин для прекращения общения РФ и Украины. Однако глава МИД обратил внимание, что «украинская сторона каждый раз изворачивается».

«Но мы люди терпеливые и настойчивые», — уточнил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто. По его словам, Москва намерена добиться, чтобы все задачи, поставленные перед переговорным процессом, удалось реализовать.

Также глава МИД РФ говорил, что Москва увидела больше реализма в позиции Киева после переговоров.

Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на время переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, на период первого раунда переговоров президент России Владимир Путин дал команду взять паузу в боевых действиях, но украинская сторона не хотела отвечать взаимностью.

Лавров подчеркнул, что в период всех последующих переговоров пауз не будет, пока не будет достигнуто окончательной договоренности.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.

Глава государства отметил, что отказаться от дальнейших разговоров было самым простым решением, однако продолжение диалога является правильным решением, передает ТАСС.

«Просто на сегодня сказать: «Давайте ни про что не будем больше говорить» – позиция самая простая, она самая простая, сказать: «Я с тобой не буду говорить» <...>. Самое сложное – это говорить. И при всей этой позиции (украинской стороны) найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров», – заявил Зеленский.

По его мнению, «у него нет другого выхода», кроме как «брать себя в руки», «нужно находить возможности» для таких шагов, как переговоры. При этом он хотел бы, чтобы позиция Киева на переговорах с Россией была более сильная.

«Нужно выбирать шаги. Не то чтобы у меня нет выхода, для меня это не является проблемой, я абсолютно спокойно принимаю решения. Тебе хочется или не хочется – так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров – вопрос только насколько крепким будешь за столом переговоров, а это зависит от этих важных пунктов», – заявил украинский президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.

Напомним, глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил на брифинге, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести прямые переговоры, сообщает ТАСС.

«Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции», — сказал глава австрийского кабинета министров.

Ранее Карл Нехаммер рассказал, что его разговор с Владимиром Путиным в Ново-Огарево был «очень жестким и открытым».

Переговоры между Карлом Нехаммером и Владимиром Путиным в Ново-Огарево длились 75 минут.