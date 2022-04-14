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54 минуты назад

В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube в России

Lenta.ruиещё 2

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, что видеохостинга YouTube в России ждет блокировка в случае несоблюдения нормы законодательства.

В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам сенатора, западные соцсети сделали русофобию своей официальной политикой. При этом YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации, подчеркнул Клишас. Он также напомнил о блокировке канала «Дума ТВ», который занимался освещением деятельности государственного органа власти.

«Если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Мне будет очень жаль, потому что я считаю YouTube качественной, удобной, отлично сделанной площадкой. Очень мало людей ищут там именно политический контент», — заключил политик.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что YouTube могут заблокировать в России в любой момент, если сервис не изменит политику в отношении российских каналов. Депутат счел провокацией блокировку канала Госдумы «Дума ТВ», где было 145 тысяч подписчиков.

Политика,Интернет,Законодательство,Андрей Клишас,Сергей Боярский,Совет Федерации,Госдума,
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