В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube в России

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, что видеохостинга YouTube в России ждет блокировка в случае несоблюдения нормы законодательства.

По словам сенатора, западные соцсети сделали русофобию своей официальной политикой. При этом YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации, подчеркнул Клишас. Он также напомнил о блокировке канала «Дума ТВ», который занимался освещением деятельности государственного органа власти.

«Если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Мне будет очень жаль, потому что я считаю YouTube качественной, удобной, отлично сделанной площадкой. Очень мало людей ищут там именно политический контент», — заключил политик.