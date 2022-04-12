В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
5 часов назад

Путин объяснил длительность спецоперации на Украине

Парламентская газетаиещё 13

Российские военные могут быстрее выполнять задачи в ходе спецоперации на Украине, однако тогда это приведет к росту числа жертв. Об этом заявил Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Амурской области, передает РИА «Новости».

«Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопрос: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери», — заявил президент.

По его словам, российские военные будут действовать «ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом». Задачей армии в некоторых регионах является уничтожение военной инфраструктуры Украины и создание условий для более активных действий в Донбассе, отметил глава государства.

Путин напомнил, что целью спецоперации является помощь людям, чувствующим «свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду».

Путин раскрыл вынесенные Украиной за рамки договоренностей темы на переговорах

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине с целью ее демилитаризации и денацификации. В Кремле заявляли, что операция может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит требования Москвы о нейтральном статусе Украины, признании Крыма российским, а Донецкой и Луганской народных республик — независимыми.

По итогам тех же переговоров с Александром Лукашенко 12 апреля Владимир Путин заявил, что Киев отошел от договоренностей, достигнутых на российско-украинских переговорах, и вернул их в тупиковую ситуацию. По словам президента, теперь Украина хочет обсуждать гарантии своей безопасности отдельно от вопросов регулирования Крыма, Севастополя и Донбасса.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Генштаб,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители