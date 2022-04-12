Путин объяснил длительность спецоперации на Украине

Российские военные могут быстрее выполнять задачи в ходе спецоперации на Украине, однако тогда это приведет к росту числа жертв. Об этом заявил Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Амурской области, передает РИА «Новости».

«Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопрос: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери», — заявил президент.

По его словам, российские военные будут действовать «ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом». Задачей армии в некоторых регионах является уничтожение военной инфраструктуры Украины и создание условий для более активных действий в Донбассе, отметил глава государства.

Путин напомнил, что целью спецоперации является помощь людям, чувствующим «свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине с целью ее демилитаризации и денацификации. В Кремле заявляли, что операция может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит требования Москвы о нейтральном статусе Украины, признании Крыма российским, а Донецкой и Луганской народных республик — независимыми.