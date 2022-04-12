Произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы находившемся в Ираке химическом оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Тогда США заявили о якобы разработке Ираком химического оружия, что стало в итоге поводом для вторжения войск НАТО в страну.

Путин заявил, что белорусская разведка передала ФСБ всю необходимую информация о личностях и маршрутах передвижения транспортных средств причастных к провокации лиц.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал события в Буче психологической спецоперацией Великобритании.