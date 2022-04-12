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7 часов назад

Путин назвал события в Буче фейком

Lenta.ruиещё 10

Произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы находившемся в Ираке химическом оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Тогда США заявили о якобы разработке Ираком химического оружия, что стало в итоге поводом для вторжения войск НАТО в страну.

Путин заявил, что белорусская разведка передала ФСБ всю необходимую информация о личностях и маршрутах передвижения транспортных средств причастных к провокации лиц.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал события в Буче психологической спецоперацией Великобритании.

Путин назвал задачи российских военных на Украине

Российский лидер подчеркнул, что считает происходящие на Украине события трагедией, однако уверен, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,ФСБ,
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