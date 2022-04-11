Россия направила Польше ноту протеста

Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста после захвата находящегося в дипломатической собственности здания в Варшаве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла Сергея Андреева.

По словам Андреева, участок на улице Собеского, на котором расположено захваченное польскими судебными исполнителями здание, был предоставлен СССР в 1970-е годы. Здание и инфраструктура были построены советской стороной за свой счет для дипломатических целей и являются объектами российской дипломатической недвижимости.

«Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим», - сообщил посол.

В понедельник утром к зданию прибыли судебные исполнители, срезали замки на воротах и на калитке и заняли объект. На место также прибыли мэр Варшавы Рафал Тшасковский и посол Украины в Польше Андрей Дещица. Последний сообщил, что Украина заинтересована в долгосрочной аренде здания и уже обратилась в МИД Польши с соответствующей просьбой.

По словам российского посла, здание находится в аварийном состоянии из-за того, что власти Польши долгое время препятствовали его оформлению как российской недвижимости.

«Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически непригодно для заселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт», - пояснил Сергей Андреев.