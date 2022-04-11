Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

Одна из целей российской спецоперации на Украине положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

По словам Лаврова, также спецоперация преследует и цель «положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене».

«Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон рассчитывает на фатальное влияние западных санкций на Россию. По мнению американских властей, РФ к концу 2021 года должна выпасть из списка самых крупных мировых экономик.