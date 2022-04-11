Россия передала ООН информацию о готовящихся провокациях Киева

Россия передала в ООН собранную информацию о новых провокациях, которые готовят украинские власти, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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Полянский отметил, что «провокация в Краматорске» не удалась Киеву.

«Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что речь, в частности, идет о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами.

Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

Напомним, что Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС России не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.