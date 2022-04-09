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30 минут назад

Кудрин прокомментировал слухи об отъезде из России

Рамблер

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в своем Telegram-канале, что слухи об его эмиграции в Израиль не соответствуют действительности. Об этом пишет РБК.

Кудрин прокомментировал слухи об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что всего лишь отправился в давно запланированный отпуск, всего на два дня.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», - сообщил Кудрин.

РБК напомнил, что об отъезде главы Счетной палаты сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По сведениям канала, он был замечен в одном из отелей Герцлии (курорта под Тель-Авивом).

Политика,Алексей Кудрин,Счетная палата,Совет Федерации,
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