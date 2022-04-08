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8 апреля

В Госдуме назвали двух возможных преемников Жириновского

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации Елена Драпенко заявила, что после смерти Владимира Жириновского возглавить партию ЛДПР могут руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий или губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщает News.ru.

В Госдуме назвали двух возможных преемников Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Драпенко, «назначение нового лидера — это право фракции». Она назвала двух наиболее вероятных, по её мнению, кандидатов на пост нового лидера ЛДПР.

«Леонид Слуцкий замечательный у них. И Михаил Дегтярев — очень яркий политик, — отметила Драпенко.

Ранее лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

На панихиду также пришли президент России Владимир Путин, главы МИДа Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и другие деятели.

В начале февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу. Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, собравшиеся почтили память политика минутой молчания.

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