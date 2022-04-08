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53 минуты назад

Лавров назвал переговоры с Украиной «непростыми»

Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной продвигаются непросто. Об этом сообщает РИА Новости.

О ситуации с переговорами Лавров рассказал после встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Они [переговоры] идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись», - подчеркнул российский министр.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча была конструктивной и содержательной. На ней украинская делегация предложила свой вариант условий мирного договора.

В украинской делегации заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Киев видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости, но ситуаций в Крыму и ДНР/ЛНР это не коснется.

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7 апреля Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который имеет расхождения с документом, представленным 29 марта. По его словам, Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этого пункта нет.

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