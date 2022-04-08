Лондон ввел санкции против дочерей Путина

Власти Британии ввели дополнительные санкции против российских физических лиц, в список попали Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Речь идет о заморозке активов в Британии, если они имеются, и запрете на въезд в страну.

В документе МИД Британии Мария Владимировна Воронцова также упоминается с фамилиями Путина и Фаассе, а Катерина Владимировна Тихонова - с фамилиями Путина и Шамалова.