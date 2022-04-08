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8 апреля

Лондон ввел санкции против дочерей Путина

Мария Иванова

Власти Британии ввели дополнительные санкции против российских физических лиц, в список попали Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова. Об этом сообщает РИА Новости.

Лондон ввел санкции против дочерей Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о заморозке активов в Британии, если они имеются, и запрете на въезд в страну.

В документе МИД Британии Мария Владимировна Воронцова также упоминается с фамилиями Путина и Фаассе, а Катерина Владимировна Тихонова - с фамилиями Путина и Шамалова.

США 6 апреля объявили о введении санкций против «взрослых детей» президента РФ Владимира Путина. В Вашингтоне заявили, что одна из дочерей Путина руководит компанией, «работа которой помогает правительству России и оборонной индустрии».

Новые санкции СЩА также распространились на замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минфина Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина, главу администрации президента Антона Вайно и других.

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