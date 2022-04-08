От тюрьмы до победы на выборах: кем был Жириновский для Турции

Автор Medya Gnülüğü Дженк Башламыш рассказал свою историю знакомства с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Журналист вспомнил о разговорах с Жириновском на турецком и заявил, что политик мог стать «опасным» президентом.

Фото: ТАСС ТАСС

Впервые Башламыш встретился с Жириновским, когда тот баллотировался на первых в истории России президентских выборах в 1991 году.

Видео дня

«Я узнал, что он изучал тюркологию и говорит по-турецки. <…> Участие тюркоязычного кандидата в президентских выборах в России, естественно, заслуживает внимания. Сидящий напротив меня Жириновский говорит по-турецки довольно хорошо и бегло, учитывая, что он не практиковался уже много лет. Он делает ошибки, у него есть акцент, но, к примеру, он не использует в разговоре ни одного слова на русском», - отметил журналист.

Башламыш отмечает, что в Турции с Жириновским однажды произошел интересный случай. В 1969 году в Бандырме, куда будущий политик отправился на стажировку, его арестовали, обвинив в пропаганде коммунизма: он якобы раздавал значки с изображением Ленина (сам Жириновский утверждал, что на значках был Пушкин).

То интервью вышло на первой странице Milliyet под заголовком «Был выслан из Турции, стал соперником Ельцина».

«Меня не слишком впечатлила наша почти часовая беседа. Он был интересным и симпатичным, но у меня сложилось впечатление, что он нечестен и легко может соврать. Не только я, но и советская пресса не восприняла его всерьез», - отметил Башламыш.

Однако 12 июня 1991 года всех ждал большой сюрприз. Как и ожидалось, Борис Ельцин набрал почти 60 процентов голосов, бывший председатель совета министров Николай Рыжков также ожидаемо оказался на втором месте, но никто не предполагал, что Жириновский найдет поддержку у шести миллионов избирателей, что соответствовало восьми процентам голосов.

«С одной стороны, к тому, что он говорил, нельзя было относиться серьезно, а с другой, он мог оказаться опасным лидером, если бы пришел к власти. Он говорил о мытье солдатских сапог в Индийском океане, он хотел, чтобы Турция выплатила миллионы долларов компенсации за его арест в молодости, грозил, что Турция будет разделена, утверждал, что все страны между Россией и Германией погибнут. <…> Позже, когда Турция сбила российский самолет, он потребовал, чтобы Стамбул был атакован ядерным оружием», - отметил Башламыш.

По его мнению, трудно сказать, действительно ли Жириновский верил в то, что говорил, или просто привлекал внимание. Он «изобретательно назвал свою партию Либерально-демократической, но на самом деле придерживался ультранационалистических взглядов».

На вопрос Башламыша о политических взглядах сам Жириновский отвечал по-турецки: «Я ни правый, ни левый, я центрист».