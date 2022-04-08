Стала известна марка ритуального автомобиля на похоронах Жириновского

Ритуальный автомобиль AURUS Lafet будет использоваться во время похорон лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Утро.ру».
По данным издания, это второй раз, когда AURUS Lafet появится на траурной церемонии. Первый был во время прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в сентябре 2021 года.
В храм Христа Спасителя уже началось отпевание Владимира Жириновского. Его проводит лично патриарх Кирилл.
На церемонию прощания приехали депутаты Госдумы и члены ЛДПР, в том числе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов, пишет РИА Новости.
После отпевания состоится церемония в Колонном зале Дома союзов. Проститься с лидером ЛДПР там можно будет с 11:00 до 13:00 мск.
Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили его память минутой молчания.
В партии сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы кроме прощания в связи с кончиной Владимира Жириновского, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.