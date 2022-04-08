В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
10 минут назад

Стала известна марка ритуального автомобиля на похоронах Жириновского

Алиса Селезнёва

Ритуальный автомобиль AURUS Lafet будет использоваться во время похорон лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Утро.ру».

Стала известна марка ритуального автомобиля на похоронах Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, это второй раз, когда AURUS Lafet появится на траурной церемонии. Первый был во время прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в сентябре 2021 года.

В храм Христа Спасителя уже началось отпевание Владимира Жириновского. Его проводит лично патриарх Кирилл.

На церемонию прощания приехали депутаты Госдумы и члены ЛДПР, в том числе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

Отпевание Жириновского проходит в храме Христа Спасителя. Видео

После отпевания состоится церемония в Колонном зале Дома союзов. Проститься с лидером ЛДПР там можно будет с 11:00 до 13:00 мск.

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили его память минутой молчания.

В партии сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы кроме прощания в связи с кончиной Владимира Жириновского, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.

Политика,Борис Чернышов,Евгений Зиничев,Ярослав Нилов,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Иисус Христос,ЛДПР,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители