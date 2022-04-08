Стала известна марка ритуального автомобиля на похоронах Жириновского

Ритуальный автомобиль AURUS Lafet будет использоваться во время похорон лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Утро.ру».

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По данным издания, это второй раз, когда AURUS Lafet появится на траурной церемонии. Первый был во время прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в сентябре 2021 года.

В храм Христа Спасителя уже началось отпевание Владимира Жириновского. Его проводит лично патриарх Кирилл.

На церемонию прощания приехали депутаты Госдумы и члены ЛДПР, в том числе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

После отпевания состоится церемония в Колонном зале Дома союзов. Проститься с лидером ЛДПР там можно будет с 11:00 до 13:00 мск.

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили его память минутой молчания.