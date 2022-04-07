МИД России анонсировал «ощутимые» санкции против США

МИД России анонсировал ответные санкции в отношении финансового сектора США.

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Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ответные меры России не обязательно будут симметричными, но ощутимыми.

«В ближайшее время мы объявим об ответных мерах – не обязательно симметричных и в любом случае ощутимых с точки зрения неотвратимости наказания», - приводит комментарий Дарчиева сайт МИД России.

По словам директора североамериканского департамента, в Вашингтоне уже могли убедиться, что ни один агрессивный выпад в адрес России не останется без ответа.

Дипломат предположил, что Белый дом и Госдепартамент выводит из себя устойчивость российской экономики на фоне санкций, при этом в самих Соединенных Штатах растет инфляция, а в Европе наблюдается «взрывной рост цен и нехватка некоторых базовых товаров».