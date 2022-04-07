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9 минут назад

МИД России анонсировал «ощутимые» санкции против США

Вероника Полынина

МИД России анонсировал ответные санкции в отношении финансового сектора США.

МИД России анонсировал «ощутимые» санкции против США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ответные меры России не обязательно будут симметричными, но ощутимыми.

«В ближайшее время мы объявим об ответных мерах – не обязательно симметричных и в любом случае ощутимых с точки зрения неотвратимости наказания», - приводит комментарий Дарчиева сайт МИД России.

По словам директора североамериканского департамента, в Вашингтоне уже могли убедиться, что ни один агрессивный выпад в адрес России не останется без ответа.

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Дипломат предположил, что Белый дом и Госдепартамент выводит из себя устойчивость российской экономики на фоне санкций, при этом в самих Соединенных Штатах растет инфляция, а в Европе наблюдается «взрывной рост цен и нехватка некоторых базовых товаров».

Накануне Минфин США опубликовал новые антироссийские санкции. Они включают полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка и запрет на новые инвестиции в российскую экономику. В заявлении американского Минфина говорится, что санкции суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора. Также в ведомстве заявили, что российская экономика в результате западных санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших. При этом президент США Джо Байден высказал мнение, что год санкций будет стоить России 15 лет ее достижений.

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