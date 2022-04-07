Путин обсудил с СБ РФ операцию на Украине и противодействие диверсиям Киева

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ в четверг ход специальной военной операции на Украине, а также переговоров между делегациями Москвы и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями", - сказал представитель Кремля. "Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как имела место в Буче", - заявил он.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава Администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.