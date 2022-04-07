Путин обсудил с СБ РФ операцию на Украине и противодействие диверсиям Киева

"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями", - сказал представитель Кремля. "Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как имела место в Буче", - заявил он.