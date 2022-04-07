"Ограбили страну": Мишустин о заморозке активов России

Заморозка западными странами российских активов является типичной пиратской практикой и ограблением. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Такое заявление глава правительства сделал, выступая с отчетом в Госдуме. Михаил Мишустин отметил, что финансовая система РФ первой приняла на себя санкционный удар.
«Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили страну», - заявил премьер-министр.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.
При этом сенаторы США выступили с инициативой направлять изъятые российские активы на помощь Украине. А советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко выразил надежду, что Киев получит $400 млрд, принадлежащих России.