Песков объяснил ранний приезд Путина на прощание с Жириновским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин простился с Жириновским до появления почетного караула, чтобы не мешать другим людям, желающим проститься с лидером ЛДПР. Об этом сообщает "Газета.ру".

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"Он был первым. После этого пошла людская очередь. Когда Путин был, то это (отсутствие почетного караула. – Прим. ред.) было сделано для того, чтобы не прерывать очередь людей которые хотели проститься. Просто президент приехал пораньше", – сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что у Путина и Жириновского были доверительные отношения. По его словам, они часто встречались, а президент всегда был готов выслушать мнение лидера либерал-демократов по тем или иным вопросам.

В пятницу в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошла церемония прощания с Владимиром Жириновским. А до этого в храме Христа Спасителя состоялось отпевание политика. Обряд провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лидера ЛДПР похоронят на Новодевичьем кладбище.