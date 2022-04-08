В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
8 апреля

Песков объяснил ранний приезд Путина на прощание с Жириновским

Москва24иещё 53

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин простился с Жириновским до появления почетного караула, чтобы не мешать другим людям, желающим проститься с лидером ЛДПР. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков объяснил ранний приезд Путина на прощание с Жириновским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он был первым. После этого пошла людская очередь. Когда Путин был, то это (отсутствие почетного караула. – Прим. ред.) было сделано для того, чтобы не прерывать очередь людей которые хотели проститься. Просто президент приехал пораньше", – сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что у Путина и Жириновского были доверительные отношения. По его словам, они часто встречались, а президент всегда был готов выслушать мнение лидера либерал-демократов по тем или иным вопросам.

В пятницу в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошла церемония прощания с Владимиром Жириновским. А до этого в храме Христа Спасителя состоялось отпевание политика. Обряд провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лидера ЛДПР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Политика,Владимир Жириновский,Дмитрий Песков,Иисус Христос,Владимир Путин,ЛДПР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители