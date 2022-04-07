YouTube объяснил блокировку брифинга Захаровой

В Google (владелец YouTube) объяснили блокировку видео с брифингом представителя МИД РФ Марии Захаровой «нарушением принципов сообщества». Об этом представители компании сообщили ТАСС.

В Google заявили, что правила компании «запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия».

«Мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику», - подчеркнули в компании.

Ранее на YouTube заблокировали брифинг Захаровой от 17 марта.