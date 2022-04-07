На Западе подсчитали поддерживающие Россию страны

Россия на фоне обострения ситуации на Украине пользуется поддержкой многих стран. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британский журнал Economist.
Издание подсчитало количество стран, которые встали на сторону России или сохранили нейтралитет по вопросу эскалации конфликта на Украине. Британский журнал указал, что в странах, поддерживающих Россию, проживает треть мирового населения. В число «пророссийских» стран вошли 28 государств, включая Сирию, Китай, Эритрею, Пакистан и Эфиопию.
Отмечается, что в группу стран, которые предпочли занять нейтральную позицию, вошли 32 государства. Среди них оказались Бразилия, Индия и Бангладеш. Как отметили авторы, в этих странах также проживает треть земного населения.
При этом 131 государство оказалось в «прозападной» группе. В этих странах в общем количестве проживает около 36% мирового населения, сообщили авторы материала.
Журнал Economist пришел к выводу, что примерно две трети мирового населения поддерживают действия России на Украине или заняли нейтральную позицию. Авторы статьи также обратили внимание на особую роль Индии и Китая, в которых проживает рекордное количество граждан. В заключении статьи отмечается, что Россия так и не стала изгоем для многих стран мира.