В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
35 минут назад

The Economist рассказал о неожиданно высоком уровне поддержки РФ в мире

Елена Прошина

Россия на фоне обострения ситуации на Украине пользуется поддержкой многих стран. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британский журнал Economist.

На Западе подсчитали поддерживающие Россию страны
Фото: ТАССТАСС

Издание подсчитало количество стран, которые встали на сторону России или сохранили нейтралитет по вопросу эскалации конфликта на Украине. Британский журнал указал, что в странах, поддерживающих Россию, проживает треть мирового населения. В число «пророссийских» стран вошли 28 государств, включая Сирию, Китай, Эритрею, Пакистан и Эфиопию.

Отмечается, что в группу стран, которые предпочли занять нейтральную позицию, вошли 32 государства. Среди них оказались Бразилия, Индия и Бангладеш. Как отметили авторы, в этих странах также проживает треть земного населения.

Бывший союзник России переметнулся на сторону США и НАТО

При этом 131 государство оказалось в «прозападной» группе. В этих странах в общем количестве проживает около 36% мирового населения, сообщили авторы материала.

Журнал Economist пришел к выводу, что примерно две трети мирового населения поддерживают действия России на Украине или заняли нейтральную позицию. Авторы статьи также обратили внимание на особую роль Индии и Китая, в которых проживает рекордное количество граждан. В заключении статьи отмечается, что Россия так и не стала изгоем для многих стран мира.

Политика,В мире,НАТО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители