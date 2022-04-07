На Западе подсчитали поддерживающие Россию страны

Россия на фоне обострения ситуации на Украине пользуется поддержкой многих стран. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британский журнал Economist.

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Издание подсчитало количество стран, которые встали на сторону России или сохранили нейтралитет по вопросу эскалации конфликта на Украине. Британский журнал указал, что в странах, поддерживающих Россию, проживает треть мирового населения. В число «пророссийских» стран вошли 28 государств, включая Сирию, Китай, Эритрею, Пакистан и Эфиопию.

Отмечается, что в группу стран, которые предпочли занять нейтральную позицию, вошли 32 государства. Среди них оказались Бразилия, Индия и Бангладеш. Как отметили авторы, в этих странах также проживает треть земного населения.

При этом 131 государство оказалось в «прозападной» группе. В этих странах в общем количестве проживает около 36% мирового населения, сообщили авторы материала.