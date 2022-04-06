Стали известны подробности смерти Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского пытались реанимировать в течение получаса: ему делали непрямой массаж сердца, а также вводили адреналин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отметило, что в феврале у политика произошел инсульт. В конце марта медработники зарегистрировали нарушение в сердечном ритме, после чего врачам пришлось использовать дефибриллятор для возвращения Жириновского к жизни.