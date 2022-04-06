Зюганов прокомментировал смерть Жириновского

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал смерть главы ЛДПР Владимира Жириновского. Его слова приводит «РЕН ТВ».
«Ушел из жизни Владимир Вольфович, с которым мы все последние 30 лет шли рядом по политической жизни, хотя люди абсолютно разных взглядов. Человек большого темперамента, энергии. Он по убеждению монархист, и не скрывал этого», — сказал Зюганов.
Также лидер КПРФ выразил соболезнования близким и родным Жириновского. По словам Зюганова, однажды он оказался с главой ЛДПР в одной больнице и советовал ему укреплять свой иммунитет за счет физической нагрузки, свежего воздуха и морально-политического состояния.
О смерти Жириновского стало известно сегодня, 6 апреля. Об этом сообщили во время заседания Госдумы. Политик скончался в возрасте 75 лет.
Напомним, что Жириновский попал в больницу 2 февраля, у него диагностировали обширное поражение легких на фоне COVID-19.