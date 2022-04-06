Зюганов прокомментировал смерть Жириновского

«Ушел из жизни Владимир Вольфович, с которым мы все последние 30 лет шли рядом по политической жизни, хотя люди абсолютно разных взглядов. Человек большого темперамента, энергии. Он по убеждению монархист, и не скрывал этого», — сказал Зюганов.