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1 час назад

Оскорбленный Жириновским депутат Госдумы отреагировал на его смерть

Lenta.ruиещё 1

Депутат Александр Хинштейн, подававший в суд на главу ЛДПР Владимира Жириновского из-за оскорбления, отреагировал на смерть политика. Некролог он опубликовал в личном Telegram-канале.

Парламентарий выразил соболезнования родным, близким и соратникам Жириновского и отметил, что обида политика забыта.

«Не скрою, у нас были непростые отношения с покойным, вплоть до разбирательств в суде. Но я рад тому, что несколько лет назад мы пожали друг другу руки и сняли взаимные обиды», — написал в блоге депутат.

Хинштейн отметил, что за «шутовской маской» Жириновского скрывался «глубокий, очень умный, аналитически мыслящий человек с моментальной реакцией».

Появились детали о последних днях жизни Жириновского

Конфликт Жириновского и Хинштейна случился в перерыве между записью программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Глава ЛДПР обещал вымазать депутата фекалиями.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом. ЛДПР призвала Генпрокуратуру привлечь авторов фейка к ответственности.

Соболезнования родным политика выразил президент России Владимир Путин. Прощание с Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов, где по традиции провожают в последний путь ушедших из жизни важных государственных и культурных деятелей.

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