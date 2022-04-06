«Удар по России»: политики и силовики о смерти Жириновского

Сегодня стало известно о смерти одного из самых ярких российских политических деятелей - председателя ЛДПР Владимира Жириновского. «Рамблер» собрал высказывания политиков и высокопоставленных чиновников о нем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Информацию о смерти лидера ЛДПР опубликовал сегодня в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что личность Жириновского «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».

Видео дня

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. (…) Для нас всех — это невосполнимая потеря», - заявил он.

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подчеркнув, что политик многое сделал для становления и развития российского парламентаризма. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме Владимира Путина.

ЛДПР: был пророком, практически ясновидцем

Ударом для всей России и для армии его сторонников назвали смерть Владимира Жириновского в партии ЛДПР.

«С ним не всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности. Он всегда знал, что делать. С ним рядом никогда не было страшно, чтобы ни предстояло впереди», - говорится в некрологе, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

В партии подчеркнули, что «для России Владимир Вольфович был пророком, практически ясновидцем».

Жириновского в нынешних обстоятельствах будет крайне не хватать, заявил телеканалу «360» заместитель председателя Мособлдумы, руководитель подмосковной фракции ЛДПР Кирилл Жигарев.

«[Человек], который свою жизнь целиком и полностью посвятил служению государству. Который, имея феноменальный опыт в различных сферах, мог предсказывать определенного рода события, мог предвидеть, что произойдет в нашей стране. Особенно, что касается международной арены. Здесь нельзя умалить его заслуги перед страной и перед тем, как он строил эту политику», - заметил он.

Бастрыкин: никогда не боялся говорить правду

Свои соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выразил глава СК России Александр Бастрыкин, отметив, что политик оказывал Следственному комитету большую поддержку по различным законодательным инициативам.

«Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отечественной политики и всей государственной системы. Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду и всегда выступал с новаторскими идеями. (…) Он всегда отличался хлесткими, порой даже резкими высказываниями и суждениями, но за этой жесткостью стояли истинное сопереживание и беспокойство за судьбу Родины и за сограждан. Он искренне любил Россию и чувствовал ее потенциал», - написал глава СКР в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Собянин: был деятельным участником новой политической эпохи России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, выразив соболезнования родным и близким, а также соратникам политика.

«Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии. Он был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство», - подчеркнул столичный градоначальник.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил ТАСС, что лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому может быть установлена памятная табличка в Москве.

«Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах. И, конечно, если будут предложения по увековечиванию памяти Жириновского, то мы их рассмотрим», - сказал Герасимов.

Медведев: имел четкую позицию по любому вопросу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был глубоко эрудированным человеком, с четкой позицией по любому вопросу и твердо ее отстаивавшим. Об этом заявил сегодня зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства, укрепление взаимодействия всех ветвей власти», - подчеркнул он.

Глава «Единой России» выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского и подчеркнул, что память о политике «навсегда сохранится в наших сердцах». Медведев также попросил передать слова соболезнования и поддержки родным и близким Жириновского, отметив, что «разделяет их горе».

Аксенов: его смерть – невосполнимая утрата

В свою очередь глава Крыма Аксенов напомнил, что Жириновский решительно поддержал Крымскую весну и много сделал для реализации важных для республики инициатив.

«Это невосполнимая утрата. (…) Многие политические прогнозы Владимира Вольфовича стали настоящими пророчествами. Это касается судеб Крыма, Украины, многих геополитических процессов. (…) Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича, его коллегам и однопартийцам, разделяю вашу скорбь. Вечная память!» - написал он в своем Telegram-канале.