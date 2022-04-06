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26 минут назад

Захарова назвала соучастников преступления в украинской Буче

Lenta.ruиещё 2

Западные СМИ являются прямыми соучастниками преступления в украинском городе Буча, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, сообщает ТАСС.

«Я обвиняю западные средства массовой информации, и, прежде всего, американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче», — рассказала она.

6 апреля заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не верит обвинениям в адрес России по ситуации в Буче, и назвала причастных к преступлениях такого рода «не имеющим человеческого облика».

«Очень жаль, что не все это понимают», — подчеркнула она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуацию в Буче необходимо расследовать, однако нужно реальное, беспристрастное и независимое расследование.

Захарова предложила Зеленскому "самораспуститься"

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

Политика,Видео,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Россотрудничество,МИД России,
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