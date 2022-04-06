Захарова предложила Зеленскому "самораспуститься"

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Так представитель МИДа ответила на слова украинского лидера, который 5 апреля, выступая перед Совбезом ООН, предложил исключить Россию из своего состава или, если нет альтернатив, самораспуститься.

«Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе», — отметила Захарова.

При этом она добавила, что с уважением относится к институту постпредства, в том числе когда речь идет о постоянных членах Совбеза ООН, однако «уровень полемики в последние годы со стороны западного блока в пятерке постоянных членов удручает».

«Мы видим колоссальное профессиональное падение людей, которые назначаются в западных державах на такие посты. <...> Очень низкий уровень у западных дипломатов. Они наносят колоссальный удар по институту органов ООН, по уровню и по тем надеждам, которые мир возлагает на систему ООН», — резюмировала представитель дипведомства.