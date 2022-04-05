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2 часа назад

Путин обвинил Запад в попытках переложить на Россию собственные ошибки

Daily Storm

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается переложить свои экономические ошибки на Россию и решить за ее счет возникшие проблемы. Он отметил, что свидетельством этому стали заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых активов РФ.

Путин заявил, что Запад пытается решить свои проблемы за счет России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется», — подчеркнул президент.

По словам Путина, на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые ограничения, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. При этом Запад не в состоянии обеспечить должный уровень производства удобрений, так как вводимые санкции ощутимо сказываются на цене природного газа.

Российский лидер отметил, что в курсе призывов западных лидеров национализировать российские энергетические активы. Он напомнил, что национализация — обоюдоострое оружие, которым не стоит злоупотреблять.

«Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — отметил он.

Политика,Владимир Путин,
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